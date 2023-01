De la cocaïne et 12 kg de cannabis vendus à une vingtaine de clients, dont des mineurs à Couvin

Un Couvinois de 38 ans a écopé, jeudi devant le tribunal correctionnel de Dinant, d’une peine de quarante mois de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Il était poursuivi pour un trafic d’une quantité indéterminée de cocaïne et de 12 kilos de cannabis commis en état de récidive général, à Couvin, entre avril 2018 et mars 2020.

L’homme avait une vingtaine de clients, dont plusieurs mineurs d’âge. Pour le cannabis, il achetait par quantité de 25g. Il en revendait 20 et en gardait 5 pour lui. « Je me suis installé en région couvinoise et on a commencé à me demander des stupéfiants. C’est comme ça que j’ai lancé mon business, pour le profit et aussi pour ma consommation », a expliqué le prévenu.