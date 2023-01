Trois hommes arrêtés dans le centre-ville de Namur pour vente et présentation à la vente de stupéfiants

Trois personnes ont été interpellées lundi dans le centre-ville de Namur par les services de la zone de police Namur Capitale au cours d’une opération de sécurisation, annonce le parquet de Namur. Les policiers présents sur place ont saisi une somme de 530 euros en liquide, 13,2 grammes de cocaïne, 21,6 grammes de cannabis et 3 GSM. Parmi les personnes interpellées, deux hommes, nés en 1992 et en 1997, ont été privés de liberté pour vente et présentation à la vente du stupéfiant. Un autre suspect, né en 2000, a été relaxé après avoir été auditionné concernant l’achat et la détention de stupéfiants.

Le suspect né en 1992 a été entendu mardi par un Juge d’instruction et inculpé pour détention de 6,9 grammes de cannabis. Il a été libéré sous condition. L’autre suspect, né en 1997, a été également entendu mercredi par le juge d’instruction. Il a été placé sous mandat d’arrêt après avoir été inculpé pour la détention de 14,7 grammes de cannabis et de 13,2 grammes de cocaïne.