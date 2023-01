Au bureau du parlement wallon, le PTB veut une «avancée sérieuse» sur les rémunérations

L’organe de gestion administrative et financière du parlement, désormais ouvert à l’opposition, a été entièrement renouvelé après la tempête qui a secoué l’assemblée en fin d’année dernière. Le voyage à Dubaï de son ancien président Jean-Claude Marcourt et du greffier suspendu depuis la mi-septembre, Frédéric Janssens, n’en constituait que le dernier épisode en date, les dérapages conséquents des dépenses de l’institution alimentant les débats depuis plusieurs mois.

Une première réunion s’est tenue de 9 à 11h00 ce jeudi matin. Les discussions ont ensuite repris à 14h00. « De notre côté, nous avons un mandat clair pour supprimer les rémunérations supplémentaires des membres du bureau. Les parlementaires gagnent déjà entre 6.000 et 7.000 euros par mois. C’est bien assez. Si les membres du bureau et son président – le socialiste André Frédéric, ndlr – veulent donner un signal de renouveau dans la gestion financière du parlement, ils devraient commencer par renoncer à ces sursalaires qui ne feront que continuer à les déconnecter du niveau de vie des travailleurs », a expliqué M. Mugemangango.

Reste à savoir si le PTB sera entendu. « On pourrait passer par une modification du règlement pour supprimer ces surplus de salaire mais on sent que les autres partis sont plus prudents qu’avant les vacances. Si on reste dans cette non-prise de position, nous déposerons une proposition au parlement », a-t-il enfin indiqué.