La maison de Didier menace de s’effondrer à cause de celle des voisins à Colfontaine: «À tout moment, ça peut s’écrouler» (vidéo)

Depuis 2005, Didier Dufrasne habite dans sa maison au numéro 6 de la rue du Berchon à Colfontaine. Mais il y a deux ans, la maison mitoyenne à la sienne a commencé à s’effondrer. Après avoir cherché les propriétaires, en vain, le Colfontainois est de plus en plus inquiet et appelle à l’aide.