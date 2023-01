Ouverture du premier Café Joyeux de Belgique à Woluwe-Saint-Lambert

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Café Joyeux est un concept qui vient de France dont le personnel est principalement composé de personnes en situation de handicap. Elles sont majoritairement atteintes de trisomie 21 ou de troubles cognitifs comme l’autisme. Fondé par Yann et Lydwine Bucaille, ce concept solidaire et inclusif a pour mission de rendre le handicap visible, favoriser la rencontre, et proposer ainsi toujours plus de travail à des personnes éloignées de l’emploi. 12 cafés-restaurants sont en activité en France à Rennes, Paris, Bordeaux, Lyon, Tours ainsi qu’à Lisbonne. Et la capitale de la Belgique compte maintenant aussi son premier Café Joyeux.