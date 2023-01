Le chantier du bâtiment Luttre à Forest a été lancé: 63 logements sociaux y verront le jour

Le bâtiment Luttre, occupé précédemment par Diamant Boart, a été acquis dans le cadre de l’opération régionale Alliance Habitat-Acquisitions en 2016. L’immeuble est situé à l’angle de l’avenue du Pont de Luttre et de la rue du Charroi.

« Cet édifice monumental propose des dispositifs architecturaux inédits pour un immeuble de logements : de grandes portées sans appui intermédiaire, de grandes hauteurs sous-plafond, une profondeur de 14 mètres, gaines en façades, etc. Ces dispositifs n’auraient jamais été mis en place pour la construction d’un immeuble neuf à appartements et résulteront en des logements originaux qui rappellent l’historique du bâtiment », indique la SLRB.

L’équipe des architectes et ingénieurs de « Matador » et de « CLN » a fait le choix de conserver au maximum le bâti existant. Les démolitions seront donc limitées au strict nécessaire, le réemploi sera favorisé au maximum dans un esprit de durabilité et de circularité.