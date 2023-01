Une dame de 74 ans victime d’un crapuleux arrachage de sac à main à Watermael-Boitsfort, ses 2 jeunes bourreaux de 14 et 17 ans mis à disposition du parquet de Bruxelles!

Deux jeunes crapules de 14 et 17 ans ont arraché le sac à main d’une dame de 74 ans ce mercredi, aux alentours de 13 h 30, sur la place Eugène Keym, à Watermael-Boitsfort. Pour ce faire, ils ont poussé dans le dos leur victime qui avait le bras en écharpe à la suite d’une opération et était donc plus que jamais en état de vulnérabilité. Cette dernière est par conséquent tombée tête la première par terre. Des témoins lui sont venus en aide tandis que ses deux bourreaux ont pris la fuite avec leur butin dérisoire à deux sur une trottinette de location. Dans la foulée, la police de la zone Marlow a été alertée et ses intervenants sont parvenus à retrouver les deux coupables à l’issue d’un ratissage. S’en est suivie une course-poursuite tout d’abord jusqu’au cimetière d’Ixelles où le suspect de 17 ans a pu être interpellé et, puis, jusque dans les toilettes du Hector Chicken de l’avenue de l’Université, non loin, toujours à Ixelles, où le suspect de 14 ans s’était réfugié et enfermé avant de se faire également coffrer !

« Devant le juge de la jeunesse »

Une partie du butin – notamment le sac et les cartes bancaires de la victime – a pu être retrouvée et les deux jeunes crapules de 14 et 17 ans ont été mises à disposition du parquet de Bruxelles ce jeudi. Fort heureusement, leur victime, qui a été emmenée à l’hôpital, n’a pas été grièvement blessée et elle s’en sort relativement bien au vu de la sauvagerie inattendue à laquelle elle a été confrontée. Le porte-parole du parquet de Bruxelles, Stefan Vandevelde, nous confirme l’information comme suit : « Nous pouvons vous informer que le 11/01/2023, vers 13 h 36, les services de police ont été appelés pour un vol avec violence à Watermael-Boitsfort. La victime, âgée de 74 ans, s’était fait voler son sac à main avec violence par deux mineurs. La victime a été poussée dans le dos et s’est cogné la tête au sol. Les services de secours lui ont prodigué les premiers soins. Les deux suspects âgés de 14 et 17 ans ont pris la fuite en trottinette et ont pu être interceptés. Ils ont été mis disposition du parquet de Bruxelles. Ils vont être déférés devant le juge de jeunesse. Une partie du butin a été retrouvée ».