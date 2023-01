Farid Hakimi a pu passer les fêtes hors de prison, chez lui, à Colfontaine: «Il était dans les délais pour pouvoir bénéficier de congés»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En avril 2021, il avait été condamné à 17 ans de prison dans le cadre d’une affaire dans laquelle l’animateur de télé Stéphane Pauwels avait également été condamné.

C’est chez lui, à Colfontaine, que l’ancien boxeur Farid Hakimi a pu passer les fêtes de fin d’année. Il a en effet bénéficié de congés pénitentiaires (36 heures) le jour de Noël et de Nouvel An. Étonnant quand on sait qu’il a été condamné à 17 ans de prison en avril 2021…

Petit rappel des faits. En octobre 2020, Farid Hakimi, acquitté pour plus de la moitié des préventions retenues contre lui par le tribunal correctionnel de Charleroi, écopait d’une peine de 14 ans de prison. Il avait été considéré comme le chef d’une association criminelle active notamment dans les vols avec violence et dans le milieu stupéfiant. Il risquait 20 ans.