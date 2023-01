Farid Hakimi a pu passer les fêtes hors de prison: «Il était dans les délais pour pouvoir bénéficier de congés»

C’est chez lui, à Colfontaine, que l’ancien boxeur Farid Hakimi a pu passer les fêtes de fin d’année. Il a en effet bénéficié de congés pénitentiaires (36 heures) le jour de Noël et de Nouvel An. Étonnant quand on sait qu’il a été condamné à 17 ans de prison en avril 2021…

Petit rappel des faits. En octobre 2020, Farid Hakimi, acquitté pour plus de la moitié des préventions retenues contre lui par le tribunal correctionnel de Charleroi, écopait d’une peine de 14 ans de prison. Il avait été considéré comme le chef d’une association criminelle active notamment dans les vols avec violence et dans le milieu stupéfiant. Il risquait 20 ans.

« Tout s’est bien passé »

Pour en revenir à Farid Hakimi, fin 2020, il avait décidé de faire appel de la décision du tribunal qui le condamnait à 14 ans de prison. Mal lui en a pris puisqu’en avril 2021, il écopait finalement de 17 années de prison. Comment se fait-il qu’un an et neuf mois plus tard, il soit déjà hors de prison pour quelques jours ? « Monsieur Hakimi avait fait près de 3 ans de détention préventive et il était donc dans les délais pour pouvoir bénéficier de congés », explique Me Frank Discepoli, son avocat, rappelant que les congés pénitentiaires sont une étape dans un processus classique vers une surveillance électronique et, plus tard, une libération conditionnelle. « Avant d’être jugé, Monsieur Hakimi avait déjà fait plus d’un an sous surveillance électronique et tout s’était bien passé », ajoute son avocat.

Hakimi avait en effet bénéficié du bracelet électronique en janvier 2020. Quelques mois avant ça, incarcéré depuis plus de deux ans, la chambre du conseil lui avait déjà attribué à trois reprises le bracelet électronique et une fois la libération sous conditions mais, à chaque fois le parquet avait fait appel et la chambre des mises en accusation avait suivi en n’octroyant, au final, ni le bracelet électronique, ni la libération sous conditions.

Le dossier était allé jusqu’à la Cour de cassation « qui a rejeté le pourvoi », indiquait alors Me Discepoli. « Il n’y a donc désormais plus de possibilité de recours contre la décision de la chambre du conseil. Mon client peut enfin bénéficier du bracelet électronique », précisait-il en janvier 2020.

Fin 2020, au moment du procès et alors sous bracelet électronique, le ministère public avait requis l’arrestation immédiate d’Hakimi. Son avocat s’y était opposé arguant qu’il ne s’était pas soustrait à ses responsabilités depuis qu’il avait quitté la prison.

Pas les premiers congés

Un discours que l’avocat tient toujours à l’heure actuelle. Son client a donc bénéficié de congés pénitentiaires (36 heures) pour Noël et pour le Nouvel An. Les a-t-il passés en famille ? « Je ne le sais pas. Je ne l’ai pas eu en ligne pour lui demander ce qu’il faisait pour les fêtes », note Frank Discepoli.

« Le directeur de la prison de Namur a dit oui à ces congés car tout se passe très bien avec Monsieur Hakimi, comme je l’ai dit. Ce n’est pas dans son état d’esprit de faire des bêtises. Ce n’est ni dans son intérêt ni son souhait de faire quoi que ce soit de travers », poursuit l’avocat.