Ruée sur les titres-services avant la hausse des tarifs à Bruxelles

Mais c’est le nombre de titres-services achetés qui connaît la plus forte augmentation durant l’année écoulée. En 2022, 17.405.370 titres-services ont été achetés, contre 16.022.073 en 2021, ce qui représente une hausse de près de 8%. «Les utilisateurs ont été beaucoup plus nombreux que d’habitude à acheter leurs titres au mois de décembre. On enregistre ainsi 2.197.346 titres émis, ce qui représente une augmentation de 62% par rapport à décembre 2021», précise le cabinet du ministre.