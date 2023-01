Plus de 5.400 chats ont été stérilisés en Région bruxelloise l’an dernier

L’an dernier, 5.464 félins sont passés par la case stérilisation. Selon Bruxelles Environnement, en décembre dernier, la Région bruxelloise comptait 34.340 chats stérilisés et vivants.

Depuis 2018, la Région de Bruxelles-Capitale oblige les propriétaires de chats à stériliser leur animal avant qu’il n’atteigne l’âge de six mois. Le but est de limiter la prolifération des petits félins, trop souvent abandonnés et euthanasiés faute de place dans les refuges, souligne l’administration.