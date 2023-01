Les Bons Villers: le Pays des 4 Bras va choisir les projets qui pourront être développés sur son territoire à l’horizon 2024/2028

En octobre 2022, les communes des Bons Villers, de Genappe et de Villers-la-Ville s’engageaient à poursuivre l’aventure du GAL en soutenant une nouvelle candidature pour poursuivre la dynamique entamée depuis 2017.

L’objectif de l’appel est d’identifier et sélectionner les futurs projets qui pourront être développés sur le territoire du GAL à l’horizon 2024-2028 dans le cadre des Fonds européens agricoles FEADER, avec le soutien de la Wallonie, de l’Union européennes et des Communes partenaires.

À l’issue de 3 soirées citoyennes mobilisant une cinquantaine d’acteurs locaux, une nouvelle trajectoire souhaitée pour le territoire a pu être identifiée. Quels sont nos atouts et nos faiblesses ? Quels défis relever en priorité ? Sur quel thème travailler à l’échelle d’un territoire supra-communal ?

L’étape suivante consiste à identifier les projets concrets les plus pertinents permettant de relever l’un des 5 grands défis suivant :

> Réduire la dépendance aux énergies fossiles et l’impact sur le climat.

> Préserver, valoriser voire restaurer notre cadre de vie.

> Développer l’offre culturelle, touristique et de loisir de proximité.

> Renforcer la vocation nourricière du territoire.

> Renforcer les liens sociaux et la participation de tous à la vie du territoire.

Citoyens, acteurs locaux, associations, communes, agriculteurs, entrepreneurs sont invités à faire des propositions concrètes et à déposer des pré-projets répondant aux enjeux et aux besoins du territoire, avec à la clé plus d’1,5 million d’euros de financement public.

La grande soirée de lancement se déroulera le mardi 17 janvier à 20 heures, à l’Abbaye de Villers. Elle permettra d’appréhender les enjeux du territoire, les conditions de participation à l’appel, les possibilités de subventionnement, les modalités pratiques et l’aide disponible pour rentrer des pré-projets.