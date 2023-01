Après Konstantinos Karetsas, un autre jeune talent sur le départ à Anderlecht ? Luca Monticelli pourrait quitter les Mauves

Anderlecht va-t-il à nouveau perdre l’une de ses plus belles promesses ? Le risque existe bel et bien. Débarqué durant à l’été 2019 à Neerpede en provenance du Standard, Luca Monticelli est courtisé par de nombreux clubs étrangers, à qui l’entourage du joueur de 17 ans est entré en contact. À savoir trois clubs italiens, deux allemands et un français.

Lire aussi Coup dur pour Anderlecht: le grand espoir Konstantinos Karetsas file officiellement à Genk

C’est que Monticelli arrivera en juin 2023 en fin de contrat, sans que son dossier ne semble pas plus que ça préoccuper la direction du club bruxellois. La mise en retrait de Jean Kindermans, le directeur du centre de formation anderlechtois, et la réorganisation qui doit avoir lieu à Neerpede, n’y sont évidemment pas étrangères. En attendant, l’attaquant belgo-italien et son entourage ont décidé d’anticiper les choses et sont entrés en discussion avec six clubs.

Capitaine des U18 d’Anderlecht, avec qui il a déjà inscrit une quinzaine de buts, Luca Monticelli a aussi fêté neuf apparitions avec RSCA Futures, l’équipe qu’Anderlecht aligne en Challenger Pro League, dont trois comme titulaire.