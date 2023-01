Olivier Deschacht évoque «les mauvaises décisions» de Wouter Vandenhaute à Anderlecht: «Vincent Kompany aurait dû rester»

La crise gronde à Anderlecht, où les supporters réclament la démission du président Wouter Vandenhaute alors que les résultats sur le terrain déçoivent. La gestion du club interroge et notamment concernant les entraîneurs depuis le départ de Vincent Kompany. Pour Olivier Deschacht, ce moment-là a marqué un tournant.

Lire aussi Wouter Vandenhaute: les raisons de la colère des supporters d’Anderlecht

« Si on veut être honnête, Wouter Vandenhaute a pris de mauvaises décisions », a lancé l’icône des Mauves dans une émission de la VRT. « Il était peut-être sous le coup de l’émotion de la finale de la Coupe de Belgique perdue quand il s’est séparé de Vincent Kompany. Je crois que Kompany aurait dû rester. »

Deschacht estime que la direction anderlechtoise aurait dû laisser plus de temps à Kompany à la tête de l’équipe. « Le niveau montait, il y avait une vision claire », analyse l’ancien joueur anderlechtois. « Le football était toujours joué de la même manière. Les jeunes occupaient une grande place, ce qui compte beaucoup à Anderlecht. Et on peut voir le boulot fantastique qu’il fait maintenant avec Burnley qui est premier en Championship, ils vont d’ailleurs probablement monter en Premier League ! »

La finale perdue en Coupe suite à un « mauvais match » a selon Deschacht fait perdre à Kompany « beaucoup de la confiance qui lui avait été accordée à ce moment-là ». « Mais se séparer de lui était peut-être une mauvaise décision », conclut-il.