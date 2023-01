L’Union affrontera l’Antwerp en demi-finale de la Coupe de Belgique, Zulte Waregem face à Malines

L’Union Saint-Gilloise sera opposée à Antwerp en demi-finale de la Coupe de Belgique. L’autre affiche verra Zulte Waregem affronter Malines.

Lire aussi Facile vainqueur de Gand en Coupe, l’Union impressionne et n’en finit plus de repousser ses limites!

Les rencontres se disputeront par aller-retour les 1er et 2 février et 1er et 2 mars.

L’Union Saint-Gilloise, seule équipe encore en lice sur les trois fronts (championnat, Coupe et Europa League) n’a laissé aucune chance au tenant du trophée La Gantoise (4-0) jeudi en quarts. L’Antwerp a infligé sa plus lourde défaite de la saison au leader du championnat Genk (0-3) qui remporta la Coupe en 2021. En championnat, l’Antwerp s’était imposé 4-2 face à l’Union, le 31 août. Hasard du calendrier, les deux équipes se retrouvent au Parc Duden ce dimanche (18h30).

Zulte Waregem, seulement 17e en championnat, a retrouvé des couleurs avec les arrivées dans ce mercato hivernal de Ruud Vormer et Christian Brüls. Si le maintien reste la priorité, l’éventualité d’une nouvelle finale de Coupe ne serait pas pour déplaire aux Flandriens occidentaux. Ce serait la 3e sur les dix dernières années après celle perdue en 2014 et celle remportée en 2017. L’autre victoire du club remonte à 2006.