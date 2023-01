Karel Geraerts réagit au tirage au sort de l’Union en Coupe du Belgique: «L’Antwerp? C’est un beau tirage»

L’Union affrontera l’Antwerp en demi-finale de la Coupe de Belgique. Soit, sur papier, l’adversaire le plus costaud sur lequel les Saint-Gillois pouvaient tomber (Zulte Waregem et Malines s’affrontant dans l’autre demie). « Mais pour moi, il ne s’agit pas du pire tirage », estime Karel Geraerts, le coach de l’USG. « Au contraire, c’est un beau tirage car on va jouer deux gros matches contre une très belle équipe. »

Les Bruxellois recevront leur homologue anversois lors du match aller qui se disputera le mercredi 1er ou jeudi 2 février. Un mois plus tard, ils se déplaceront au Bosuil pour la manche retour, soit le mercredi 1er, soit le jeudi 2 mars. « Les moments exacts des matches seront annoncés prochainement par le manager du calendrier après consultation avec les autorités locales », a précisé la Pro League.

Quatre ans plus tard, l’Union se retrouve donc à une marche de la finale. Et cette fois, elle espère bien ne pas trébucher comme ce fut le cas en janvier 2019 face au FC Malines. Pour ce faire, les Saint-Gillois devront donc se défaire du Great Old. Un adversaire, hasard du calendrier, qu’ils rencontrent ce dimanche en championnat. « L’Antwerp a une très bonne organisation avec son leader, Toby Alderweireld, qui dirige parfaitement cette équipe. Il y a beaucoup de qualités individuelles et le danger peut venir de partout », a d’ores et déjà prévenu Karel Geraerts.