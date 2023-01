Bruxelles ne figure plus dans le top 10 des villes les plus embouteillées du monde!

Mais le classement de 2022, qui vient d’être publié, dévoile un tout autre visage de Bruxelles. De la pénible 3e place, c’est désormais au 17e rang que la capitale est renvoyée ! Quatorze places de gagnées en l’espace d’un an et… bye bye le top 10.

Chaque année, la société privée américaine Inrix, qui calcule le temps perdu dans le trafic annuellement, dévoile son classement des pires villes du monde où rouler devient un enfer à cause des embouteillages ! En 2021, la capitale belge était montée – avec peu de fierté – sur la troisième marche du podium…

Concrètement, entre 2021 et 2022, -30 % de congestion ont été observés par Inrix. Une amélioration impressionnante : il faut remonter à la 116e place pour trouver une autre ville (Bursa en Turquie) qui a fait mieux que Bruxelles en l’espace d’un an. Malgré tout, un conducteur perd (toujours) en moyenne 98 heures par an dans les embouteillages de la capitale.