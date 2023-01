Campagne BOB à Mons: la police a contrôlé plus de 1.700 conducteurs en décembre

« Ces contrôles visaient principalement la conduite sous influence d’alcool, car elle demeure l’une des causes les plus fréquentes des accidents routiers », détaille la zone de police. « Nos policiers prêtent toujours une attention particulière à l’ensemble des infractions routières. Outre l’effet dissuasif qui peut en découler grâce à la visibilité des policiers sur le terrain, ces opérations de sécurité routière ont donné à des résultats. » Les voici :

La zone de police de Mons-Quévy participe évidemment à la campagne BOB. Dans ce cadre et pour atteindre les objectifs fixés dans le plan zonal de sécurité, le département circulation de la police montoise a mené des contrôles routiers.

8 personnes non titulaires d’un permis de conduire ;

D’autres contrôles prévus

« Au-delà de la campagne BOB que nous poursuivons durant ce mois de janvier, des contrôles routiers continueront à être organisés tout au long de l’année », annonce la police de Mons-Quévy qui rappelle que 0,2 gramme d’alcool dans le sang suffit à altérer les réflexes de conduite. « Le risque d’accident grave est plus de 5 fois plus élevé avec une alcoolémie supérieure à 0,8 gramme par litre. 50 % des tués et blessés dans les accidents avec un conducteur alcoolisé sont des tiers ou des passagers. »