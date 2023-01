Accident à Colfontaine: le véhicule termine sur le toit, au milieu des arbres

À Colfontaine, un conducteur a eu beaucoup de chance. Aux environs de midi, il circulait dans le bois de Marie Boulette. Il suivait une voiture qui a tout à coup freiné.

Le conducteur, surpris, a sauté sur ses freins et a mis un coup de volant pour éviter la collision. Il a fini sa course à une dizaine de mètres de la route, au milieu des arbres, et sur le toit. Par miracle, le conducteur n’est pas blessé.