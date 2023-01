Il trafique ses compteurs électriques pour cultiver du cannabis chez lui à Maisières: Ores lui réclame 15.000€!

Abel (prénom d’emprunt) a derrière lui 10 ans de très grosse consommation de cannabis. À l’été 2017, il a loué une maison à Maisières. De son aveu, à l’été 2019, il s’est mis à cultiver du cannabis dans son jardin, et ensuite à l’intérieur. Et comme il était plutôt serré financièrement, il n’a rien trouvé de mieux que de traficoter le compteur électrique. Il a perforé la coiffe du compteur et y a passé une tige métallique qui a bloqué le dérouleur des chiffres de la consommation.

Mais Ores veille au bon recouvrement des consommateurs d’électricité ! Et c’est ainsi que les services du distributeur de courant se sont penchés sur le compteur d’Abel. Alors que les anciens locataires consommaient 6.000 kwh par an, à partir du moment où Abel est arrivé, ses consommations plafonnaient à 125 kwh par an… soit 10 kwh par mois. Perquisition le 10 mars 2021 : une quarantaine de plants poussaient dans des chambres, alimentées par des lampes de 600 watts. L’homme a été laissé en liberté sous conditions par le juge d’instruction.