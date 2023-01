Brian Riemer avant le Topper entre Bruges et Anderlecht: «J’ai confiance en mon équipe, nous pouvons aller gagner là-bas»

Malgré la période compliquée actuellement traversée par Anderlecht, Brian Riemer a tenu à rester positif ce vendredi, en conférence de presse. Et malgré les résultats décevants ces dernières semaines, le coach des Mauves s’est montré confiant avant le Topper de dimanche (13h30), en déplacement à Bruges.

de videos

Lire aussi Anderlecht: les supporters demandent la démission de Wouter Vandenhaute

« J’ai confiance en mon équipe et je pense que nous pouvons gagner à Bruges. Nous avons encore beaucoup de points de retard, mais j’ai déjà vu beaucoup de choses positives », a-t-il insisté. « Je n’ai vu aucun signe de manque de motivation. Au contraire. Je sens à quel point ce groupe est impatient de disputer au match à Bruges. Nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes, mais eux aussi. »

Riemer s’est ensuite exprimé sur les tensions entre le club bruxellois et ses supporters, qui réclament le départ de Wouter Vandenhaute. « Depuis que je suis arrivé ici en décembre, je ne peux dire que des choses positives sur Anderlecht. J’essaie de rester aussi loin que possible de ce qui se passe en dehors du football. Les joueurs et moi sommes en mission. La rencontre avec les fans ? J’avais hâte de les rencontrer. Je sais combien ils sont importants dans notre projet. La réunion a été constructive. J’ai ressenti beaucoup de positivité et j’ai vu des gens avec des sourires sur leurs visages. »

Lire aussi Wouter Vandenhaute: les raisons de la colère des supporters d’Anderlecht

Enfin, le coach anderlechtois a répondu aux questions sur Anders Dreyer, la nouvelle recrue des Mauves, qui arrive en provenance de Midtjylland : « Je l’ai vu une fois jouer lors d’une compétition de jeunes. Il était également déjà sur le radar de Brentford (NDLR : son ancien club). C’est un joueur décisif. C’est un bon joueur. »