Noces d’or à Colfontaine: l’aventure entre Guy et Ivone a commencé au Brésil par des regards insistants

En 1962, avec 119 autres familles belges, sa famille arrive au Brésil et fonde une coopérative d’agriculteurs. Une fameuse aventure que Guy n’est pas près d’oublier et qu’il évoque avec un zeste de nostalgie. Cette coopérative était située à la fazenda Monte Alegre.

C’est là que le regard de Guy va croiser celui d’Ivone Dos Santos, jeune institutrice née le 4 janvier 1946 à Botucatu. Dans un premier temps de simples regards qui se croisent et puis des regards très insistants.