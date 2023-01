La photo d’élèves de 12 ans dans un club de strip-tease provoque la colère des parents: «Les sorties scolaires sont évaluées par une équipe pédagogique et nécessitent une autorisation parentale»

La Hart Middle School, dans le Michigan, aux États-Unis, est sous le feu des critiques après qu’un professeur a emmené ses élèves à l’Orchestre symphonique de Detroit en novembre, avant de s’arrêter… au club de strip-tease Niki’s Lounge. Initialement, le groupe s’était arrêté à la pizzeria Niki’s Pizza, juste à côté du club. Alors que la pizzeria était bondée, les élèves ont été transférés dans le club attenant, où certains élèves ont été photographiés sur une barre de pole dance.

Des clichés qui ont suscité la colère et l’inquiétude de plusieurs parents. Un porte-parole des autorités scolaires a déclaré que tous les parents inquiets devraient contacter l’établissement, avant de préciser que « les sorties scolaires proposées sont évaluées par une équipe pédagogique et nécessitent une autorisation parentale ». « Les accompagnateurs adultes sont tenus de vérifier leurs antécédents. La sûreté et la sécurité de nos élèves, de notre personnel et de la communauté scolaire sont toujours notre priorité absolue », a-t-il poursuivi.