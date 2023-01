Alexander, un Belge de 40 ans, a ouvert les portes de sa maison à une famille dans le besoin, mais tout ne s’est pas passé comme prévu: «On m’a planté un couteau dans le dos»

« Elle a été déclarée inhabitable. Je savais que c’était une vieille maison, mais je voulais juste aider ces gens », déclare Alexander à nos confrères du Nieuwsblad. Traduit en justice, l’homme a été condamné à payer 10.000 euros d’amende et de frais supplémentaires. « Je veux aider et on me plante un couteau dans le dos », déplore-t-il. Depuis octobre, il doit en plus payer 100 euros d’astreinte par jour tant que sa maison n’est pas démolie. Il en est aujourd’hui à près de 9000 euros.