Les chœurs de l’académie d’Arlon en concert ce dimanche à Tontelange (Attert)

Pour enrichir son enseignement instrumental, l’académie a initié un projet de chant choral sous l’impulsion de Marie-Béatrice Nickers, professeur de piano, directrice de la Tournerie (Libramont) et d’Appassionato, chœur de chambre de la province de Luxembourg, en s’inspirant du travail pratiqué dans les grandes Maîtrises et les écoles de musique des pays de l’Est, réputés pour leur enseignement musical basé sur le chant.

C’est ainsi que sont nés les divers ensembles vocaux de l’académie de musique « Les Petites Voix », un chœur d’enfants de 7 à 11 ans qui ont été les pionniers. Puis sont nés Les Arpèges, chœur de voix féminines, Arpegietto, chœur de jeunes de 12 à 16 ans, et les Chœurs d’Ermesinde, ensemble formé d’élèves avancés en classe de chant ainsi que de quelques professeurs. Les « Petites Voix », Arpèges et Arpegietto ont déjà effectué un beau parcours avec des concerts à St-Donat Arlon, Libramont, Hotton, Howald, Attert, au festival Méli Mélo, et même à Bordeaux. Et ce n’est pas fini. Arpegietto et Arpèges auront le privilège d’aller chanter à l’abbaye de Monserrat et à la Sagrada Familia de Barcelone en février prochain.