Une semaine franco-allemande au zoo d’Amnéville (France)

Apprentissage de la langue française pour les Allemands et de la langue allemande pour les Français, petits et grands sont conviés à découvrir un programme d’animations bien chargé pour mieux connaître les espèces animalières du zoo. Avis aux amateurs de jeux et aux amoureux des animaux, un jeu de piste sur le thème des naissances vous fera découvrir comment la gestation se déroule des plus petites espèces aux plus grandes. De la gestation de l’éléphant, à la poche des marsupiaux, en passant par la gestation différée ou la conception d’un nid élaboré́, découvrez que chacun a sa manière de procréer ! Un autre jeu spécialement conçu pour cet évènement fera réfléchir nos visiteurs sur les zones d’implantation des animaux sur une carte de la France et de l’Allemagne et les menaces qui pèsent sur eux. Saurez-vous retrouver les espèces propres à chaque pays et celles communes aux deux pays ?

Des présentations sous forme de nourrissages commentés seront exceptionnellement proposées tout au long de la journée dans les deux langues. Retrouvez les nourrissages des grands singes avec les gorilles et les orangs-outangs, les ours polaires et les ours bruns ainsi que les manchots. La culture du pays voisin s’invitera également sur notre carte de restauration pour faire découvrir aux visiteurs un plat typique de la gastronomie allemande, la célèbre Bratwurst qui sera également proposée en menu. Ces diverses animations et ateliers seront l’occasion d’échanger entre voisins de pays frontaliers et d’en apprendre davantage sur les différentes cultures.

Augmenter l’offre en Allemand Même si le zoo a toujours communiqué au-delà de la frontière, il a depuis 2021 transformé une bonne partie de son offre en langue allemande ainsi que traduit l’ensemble des panneaux signalétiques et de ses brochures. Autre grande étape de ce changement, depuis septembre 2022, le public allemand peut désormais participer aux activités « Soigneur d’un jour », pour visiter les coulisses du parc et préparer les rations alimentaires des animaux accompagné d’une animatrice germanophone. Plusieurs animations existent en fonction de la tranche d’âge : adulte, enfant et adolescent, ou en visite partagée par tous avec l’activité « Virée Sauvage ». Retrouvez l’ensemble des informations sur notre site Internet : www.zoo-amneville.com