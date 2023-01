20 mètres de profondeur pour 3 de circonférence, le trou formé soudainement aux Isnes s’élargit: «Il faut vraiment être inconscient pour s’en approcher!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis trois semaines, un trou d’au moins 20 mètres de profondeur et de plus de 3 mètres de circonférence s’est formé sur un terrain privé, rue du Raitit aux Isnes. La cause de l’effondrement est aussi soudaine qu’inconnue. Mais suite aux précipitations de ces derniers jours, le trou continue à s’élargir.