Noces d’or à Quaregnon: Salvatrice-Anna et Calogero étaient faits l’un pour l’autre

Calogero Iacuzzo est né à Serradifalco (Sicile) en 1954. Il est issu d’une grande famille qui comptait neuf enfants. En 1970, il quitte sa Sicile natale et sa famille pour venir travailler en Belgique. Il débute sa carrière professionnelle dans le secteur du bâtiment à Bruxelles avant de rejoindre l’usine de Clabecq dans la sidérurgie. Il y effectuera tout le reste de sa carrière jusqu’en 2010.

Salvatrice-Anna Capizzi a vu le jour à Assoro en Sicile en 1950. Elle est l’aînée de trois frères et une sœur. En 1965, elle rejoindra son papa venu lui aussi chez nous pour y travailler un an plus tôt. Son premier emploi, elle le trouvera dans l’usine de textiles Salik (actuellement meubles WEBA) à Quaregnon.