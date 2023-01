«Harmony Déco» ferme ses portes après 33 ans d’existence à Dinant: «Le centre-ville est devenu de moins en moins attractif»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 1991, le magasin « Harmony Déco », proposant des articles de déco et cuisine, textiles de maison et autre mobilier de jardin, a ouvert ses portes, rue Grande à Dinant. Les gérants, Najib Barouni et son épouse, pouvaient à ce moment-là compter sur de nombreux visiteurs. Cette année, deux jours avant Noël, Nadjib a pris une photo de la rue : « Il a y avait pas une âme sur les trottoirs », regrette-t-il.