L’incroyable histoire de ce petit garçon est devenue virale: c’était juste une bouteille de Pepsi… (vidéo)

37 ans plus tard, une fillette de 6 ans retrouve cette bouteille, presque au même endroit !

Troy Heller n’avait que 10 ans en 1985 lorsqu’il a mis un mot dans une bouteille et l’a jeté dans l’océan Atlantique depuis une plage de Floride.

Comme l’explique le Washington Post, la note a été ensevelie pendant près de 37 ans, et a failli ne jamais revoir le jour. Deux enseignantes qui nettoyaient la plage après le passage d’un ouragan, ont mis la main sur le précieux bocal. Et elles n’ont pas tout de suite réagi. C’est une jeune fille de 6 ans, Katie, qui était désireuse de résoudre l’énigme de la bouteille de Pepsi.

de videos

Après de nombreuses recherches Google et de nombreux appels, la personne qui a jeté cette bouteille il a près de 4 décennies a été retrouvé… à 33 kilomètres de là ! « C’était juste un moment vraiment spécial dont je pense que mes enfants et moi nous souviendrons très longtemps », dit Troy Heller.

« Appelez-moi ou écrivez-moi »

Sur le papier, quelques indications comme le nom, prénom, l’adresse et le numéro de téléphone, suivi d’un « appelez-moi ou écrivez-moi ». Troy ne s’attendait pas à recevoir un appel après tant de temps. « Dès que je l’ai vu, je me suis souvenu que je l’avais écrit », a-t-il expliqué à la chaîne d’information locale « WLKY ». « C’est incroyable qu’il ait retrouvé son chemin et je suis vraiment surpris qu’il ne se soit pas cassé. »

« C’est quelque chose que vous ne pensiez jamais voir arriver. »