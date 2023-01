Avec Plug the Jack, un studio à deux pas de Bruxelles, toutes les voix ont le mérite d’être entendues!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lost Frequencies, Henri PFR, Charlotte de Witte, Kid Noize, Dimitri Vegas & Like Mike, Coone, et on en passe des meilleurs : les DJ belges ont le vent en poupe ces dernières années. Nombreux d’ailleurs sont les artistes noir-jaune-rouge qui émergent dans le monde de la musique. On pourrait croire que c’est une activité qui est à la portée de tous mais détrompez-vous, c’est parfois bien plus compliqué que cela ne paraît !

Damien était de passage lundi à KIF, la radio bruxelloise. - KIF

« Le manque d’infrastructures accessibles aux artistes pour répéter, enregistrer ou partager leur art, est quelque chose qui nous a toujours surpris », souligne Damien van Strydonck, un entrepreneur mélomane qui a présenté son projet lundi sur les ondes de KIF, dans l’émission de Davy.

« Pourtant, la musique est omniprésente et les outils pour favoriser l’expression musicale devraient être accessibles à tous. » Parti de ce constat, le Bruxellois a eu l’idée de créer « Plug the Jack » : une solution qu’il présente comme idéale celles et ceux qui souhaiteraient faire des enregistrements musicaux, organiser des répétitions ou encore réaliser des productions sonores. Depuis le 2 janvier, il est ouvert à tous !