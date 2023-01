Une camionnette prend feu devant chez Julien à Montignies-sur-Sambre: «J’ai eu peur que le feu se propage jusqu’à chez moi» (vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Julien loue depuis trois ans un appartement de l’avenue du Centenaire à Montignies-sur-Sambre. Il n’avait encore jamais connu un incendie devant chez lui, jusqu’à présent… Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été impressionné ! « Surtout que je sais que le feu aurait pu se propager jusqu’à chez moi », déplore-t-il. En revanche, un ancien salon de tatouages et de piercings a été touché dans l’incendie. Heureusement, l’établissement n’est plus en activité depuis fin juin. Mais les dégâts matériels sont conséquents…