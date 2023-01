Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les Belges raffolent des promotions et chez nous, les folders papier font partie de la culture des clients des grandes surfaces. En moyenne, le feuilletage de ces dépliants publicitaires est un rituel hebdomadaire pour 70 % des Belges. Et on estime qu’un citoyen passe encore 10 à 20 minutes à les lire.

Et à l’heure où les enseignes tentent d’attirer les clients en quête de bonnes affaires et de prix cassés, ces dépliants ont plus que jamais la cote.