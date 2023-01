Basket - Déjà un match piège pour Mons 2: «Nous affronterons toutes les grosses équipes en janvier»

Les Montois ont passé la trêve de manière assez individualiste. « Nos premiers entraînements, début janvier, n’étaient pas très fréquentés », regrette le coach Sébastien Dieu. « Nous devions déplorer les absences d’Omar Thielemans et de Goran Legrand, au repos comme tous les autres joueurs de l’équipe A, ainsi que de Micky Jean-Philippe, dont l’IRM a révélé une fracture au niveau d’un petit os de la cheville. Celui-ci ne devrait d’ailleurs ne nous revenir à fond qu’en mars. A sept ou huit, nous avons donc davantage travaillé sur le plan individuel que collectif en axant sur les faiblesses observées au premier tour. »

Du lourd en janvier

D’ici là, on y verra déjà beaucoup plus clair au niveau du classement. « Nous allons effectivement jouer tous les gros matches en janvier », poursuit le mentor. « Il ne faudra donc pas se louper puis garder le cap. Il faudra rester constants pour ne pas gaspiller et accrocher ce qui peut l’être. » Ce samedi soir (20h), Mons 2 recevra Gembloux. « Il était déforcé à l’aller et nous n’avions gagné que de dix points », se souvient le T1. « En plus, il a réalisé un bon premier tour donc méfiance totale ! J’aurais préféré un adversaire moins costaud pour cette reprise. Ce sera un vrai match piège… »