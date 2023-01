Le mari de Daire Stokes, fauché mortellement alors qu’il traversait une rue à Aubange, témoigne: «Ce soir-là, j’ai perdu deux êtres chers»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mardi soir, Daire Stokes, un homme de 51 ans, était fauché mortellement, dans la rue de Messancy à Aubange, à quelques mètres de chez lui alors qu’il rentrait d’une promenade avec son chien. La conductrice, âgée de 26 ans, n’était pas sous influence (négatif alcool et stupéfiant). Selon François Kinard, le bourgmestre d’Aubange, les conditions climatiques ainsi que la visibilité réduite seraient à l’origine de ce tragique accident.

Pas de traces de freinage

Or, pour Edouard Hassenforder, le mari de Daire Stokes, la vitesse du véhicule serait à remettre en cause. « Lorsque vous roulez sous une pluie battante, la première chose à faire est d’adapter votre vitesse. Or, il n’y a aucune trace de freinage sur la route. Deux personnes qui étaient présentes chez le vétérinaire, à quelques mètres du drame, ont confirmé n’avoir entendu aucun coup de frein de la part du véhicule », souligne Edouard Hassenforder.