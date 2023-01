«Soudain, il y avait une femme nue dans la salle de bain»: Ellen, 42 ans, n’en croit pas ses yeux en pleine visite virtuelle d’une villa près d’Anvers (photos)

En pleine recherche immobilière, Ellen est tombée sur une charmante villa dans le quartier résidentiel de Braschaat, près d’Anvers. Elle a donc commencé la visite virtuelle proposée dans l’annonce, et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’elle a fait une étrange découverte.

« Il y avait une femme nue dans deux des trois salles de bains. Qu’est-ce que c’était ? », relate-t-elle à nos confrères de HBvL. Du côté de l’agence immobilière, on est fier de ce coup calculé. « La demoiselle était bien payée pour cette séance photo, le résultat est sage et très amusant en ce qui me concerne », a déclaré Peter Huyghe, de l’agence immobilière Metropool Vastgoed.