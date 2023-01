La collégiale Saint-Ursmer de Lobbes fête ses 1.200 ans cette année avec de nombreuses activités religieuses et populaires, en présence du Roi et de la Reine: voilà le programme!

Une exposition

Outre la partie religieuse, qui est importante, une partie populaire est aussi organisée. « Une exposition d’œuvres (bustes, reliques, statues, tableaux…) concernant Saint Ursmer et prêtées par toutes les églises et la chapelle Saint Ursmer de Belgique et de France sera à découvrir du 29 avril au 7 mai. Pour l’occasion, un livre répertoriant toutes ces œuvres sera édité. Et un concert d’orgue sera à écouter », ajoute François De Nève. Cette partie populaire est organisée, entre autres, par la Commune et le Syndicat d’Initiative.