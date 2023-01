Animals Sublime Fashion quitte La Louvière pour Chapelle: Nathalie va ouvrir un hôtel pour animaux

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le salon de toilettage Animals Sublime Fashion, installé dans la rue Albert Ier depuis 2018 a quitté le centre-ville de La Louvière depuis le 21 décembre dernier. « Le bâtiment que j’occupais n’est plus aux normes », nous confie Nathalie, la gérante, contactée par nos soins. « J’ai décidé de mettre mon activité sur pause pour ne pas compromettre la sécurité de mon personnel et des animaux qu’on accueille. » À cela, bien sûr, il faut ajouter les contraintes auxquelles font face beaucoup de commerçants du centre, comme la politique de stationnement et le manque d’emplacements de parking.