Ronnie a réussi à acheter un ticket à gratter… alors qu’il n’a que 7 ans: les conséquences ne se sont pas fait attendre, «je suis heureux que cela a été pris au sérieux»

Furieux, le papa de Ronnie, James Fletcher-Retallick, 47 ans, a porté plainte et a invité les opérateurs de loterie Camelot à agir. Les conséquences n’ont pas tardé à arriver, puisque le magasin a reçu une suspension de trois mois pour la vente de produits de la loterie.

« Je suis heureux que cela ait été pris au sérieux et que des mesures aient été mises en place pour empêcher que cela ne se reproduise », a déclaré le papa au Mirror. « Je suis impressionné par l’implication de Camelot. Ils ont agi très rapidement et cela signifie que le problème est résolu et j’espère que le personnel recevra une meilleure formation. »