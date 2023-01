Un voyage de la ministre Hadja Lahbib en Iran pour négocier la libération d’Olivier Vandecasteele? Cela reste très incertain…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

S’il a arrêté sa grève de la faim partielle, notre compatriote, détenu en Iran depuis février 2022 et très amaigri, a été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet, à en croire des infos d’agences de presse iraniennes non confirmées par l’ambassadeur que notre ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), avait convoqué dans la foulée de cette annonce.

Jeudi, à la Chambre, la ministre a détaillé tous les efforts qu’elle et son département ont déjà consentis pour (tenter d’) aider M. Vandecasteele… Mais elle n’a pas répondu à l’éventualité de son déplacement en Iran. Tout juste a-t-elle ajouté « que la partie n’est pas facile compte tenu de l’actualité (une répression féroce d’un très vaste mouvement de protestation des Iraniens, NdlR) et de la nature même du régime iranien que j’ai condamné publiquement ».

Tout ce qui peut aider…

Nous avons reposé la question à son cabinet vendredi, sans parvenir à passer la « barrière » du : « Tout ce qui peut aider à la libération d’Olivier Vandecasteele est étudié ». Vu la situation, la discrétion peut se comprendre…