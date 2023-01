Les frères Dardenne présents au cinéma Versailles, à Stavelot, à leur demande: «Ils ont voulu passer»

Quand on nous dit que le cinéma Versailles à Stavelot est une véritable institution, nos interlocuteurs ne plaisantent pas. Déjà, il s’agit du plus vieux cinéma de Belgique avec ses 110 bougies au compteur. Ensuite, il est reconnu dans le milieu du septième art. Nouvelle preuve en date, le 23 janvier, les frères Dardenne se rendront sur place pour présenter leur dernier film : Tori et Lokita.

« Ils ont voulu venir lorsque leur film est sorti, mais le cinéma était fermé. Ils sont revenus vers nous maintenant que le cinéma est ouvert. » La projection commencera le lundi 23 à 20h15 mais les portes seront ouvertes à 19h30. Là, les deux frères présenteront leur film qui parle de l’immigration et de jeunes sans papier. Une thématique on ne peut plus actuelle. Une fois le film fini, Jean-Pierre et Luc répondront aux questions du public.

« On pourra faire ça dans la salle ou bien dans au bar en plus petit comité. On a voulu que ce soit eux qui animent. On n’a pas voulu inviter en plus une organisation qui est spécialiste de la thématique. » Le prix sera assez démocratique : 7 €.

Ciné coup de cœur

Arlette Hennico et son équipe vont en profiter pour relancer les « Ciné coup de cœur. » Comme son nom l’indique, il s’agit de films que les responsables apprécient particulièrement et qui sortent de la programmation ordinaire. « Ce qui est bien avec ce cinéma, c’est qu’on propose quelque chose qui est différent des autres. On se doutait bien en relançant qu’on n’allait pas faire la même chose que ce qu’il y a à 10 km. Les coups de cœur font partie de ça. »