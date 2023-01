Templeuve: trail des Chapelles ces samedi et dimanche

Les itinéraires de ces trails empruntent principalement des chemins agricoles de Templeuve, Blandain, Marquain et Froyennes. La rue de Tournai sera traversée à hauteur du Trou à Vaches et la chaussée de Froyennes à hauteur du pont de l’autoroute. La rue de Formanoir est traversée à hauteur d’Intermarché et de la rue de Néchin à hauteur de la Ferme Louis Legrand.

Une passerelle sera installée de façon à sécuriser la traversée des coureurs à hauteur de la Ferme Louis Legrand.