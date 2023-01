La gare TEC à Tournai bascule vers le boulevard Eisenhower

Les travaux de rénovation de la Halle aux Draps se poursuivent et nécessitent l’installation d’un échafaudage, d’une nouvelle zone de chantier et d’une grue mobile. Dès ce lundi 16 janvier, la ruelle Grande Garde deviendra inaccessible aux piétons et vélos de par l’installation d’un échafaudage jusqu’au 30 juin. La semaine suivante, donc à partir du 23 janvier et jusqu’au 3 février, une zone de stockage et le montage d’une grue occuperont une partie de la Grand Place, la circulation entrante sera interdite du Beffroi jusqu’à l’intersection avec la voirie venant de la rue des Meaux. Des containers « bureaux » seront aussi installés devant la façade de la Halle aux Draps, le temps des travaux dans l’édifice.