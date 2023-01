Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Belgique et victorieuse du derby bruxellois, l’Union commence 2023 de la meilleure des manières. Une année lors de laquelle les défis à relever seront nombreux. De quoi réjouir son capitaine, Teddy Teuma, qui, à 29 ans, vit les meilleurs moments de sa carrière.

Teddy Teuma, une année pour le moins excitante se profile à l’horizon.

Effectivement, elle sera pleine de défis, mais aussi de découvertes avec l’Europe. On ne se fixe aucune limite, on veut encore créer la surprise. Et on verra jusqu’où cela nous mène. En ce qui concerne le championnat, de par notre expérience de l’année dernière, on sait que tout va se jouer dans les Playoffs 1. Un premier objectif est donc de rester accroché au top 4. Tandis qu’en Coupe, je pense qu’il y a aussi une carte à jouer.

Votre coéquipier Dante Vanzeir a récemment déclaré qu’il n’y avait que 1 % de chances que l’Union soit championne cette année. Êtes-vous du même avis ?