Salon de l’Auto: la Défense et Mobia signent un accord dans le domaine de la formation

Cet accord a été signé en marge du 100e Salon de l’Auto sur le site de Brussels Expo, en présence de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS). Il s’inscrit dans le cadre du projet Reboot4You, dans lequel la Défense et les grands secteurs industriels s’associent pour informer, soutenir et orienter les jeunes vers un emploi à la Défense, dans le secteur industriel ou celui des services. Ils souhaitent spécifiquement offrir des opportunités aux jeunes vulnérables sur le plan socio-économique dans la société, ont-ils expliqué dans un communiqué.

« Les entreprises et la Défense tendent la main aux jeunes et moins jeunes pour leur offrir une structure, un emploi et des formations ; pour leur fournir les bases et les compétences nécessaires au démarrage ou à la poursuite de leur carrière. Et en même temps, nos recrues militaires profiteront également des formations données par nos partenaires du monde des entreprises », a expliqué la ministre de la Défense Ludivine Dedonder juste avant la signature.

En Belgique, environ 300.000 jeunes ne suivent ni enseignement ni formation et n’ont aucune perspective d’emploi – ce qui les situe dans la catégorie des NEET (« Not in Employment, Education or Training ») –, alors que la Défense et le secteur privé sont tous deux à la recherche de main-d’œuvre.

« Ces jeunes constituent un vivier de talents potentiels énorme que je ne veux pas oublier, et que la Défense et nos partenaires ne veulent pas oublier », a ajouté la ministre. Avec cet accord de coopération, la Défense et le secteur privé visent, d’une part, à donner aux jeunes une première expérience professionnelle à la Défense et d’autre part, à leur donner l’opportunité de suivre un programme de formation accrédité pour faciliter leur insertion professionnelle à la Défense ou dans l’industrie. Plusieurs secteurs sont concernés par l’accord de coopération. Avec la Défense, ils ont défini une dizaine de formations différentes, allant de mécanicien à maçon, électricien, chauffeur (permis B), aide-cuisinier, etc. Après chaque formation, un certificat sera délivré, reconnu tant par la Défense que par le secteur privé.