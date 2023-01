Un chemin privilégié pour permettre aux cyclistes et aux piétons de rallier la gare d’Herseaux

« C’est un énorme raccourci pour les Herseautois ! C’est un projet qu’on trouvait cohérent sur l’ancienne ligne de chemin de fer », explique Marie-Hélène Vanelstraete, échevine de la Mobilité. D’ailleurs, dès les beaux jours, on voit régulièrement passer de nombreux promeneurs. Car en plus d’être un raccourci intéressant pour se rendre à la gare, ce chemin est un également un lieu de promenade. « On pourra y laisser courir les petits enfants, rouler à vélo… »

Les travaux sont désormais en cours et ont commencé il y a quelques mois. « Dans ce premier tronçon, on a notamment pris du retard car le talus de l’ancienne voie de chemin de fer était n’était pas assez stable. Il a fallu renforcer les fondations à plusieurs reprises. »

Cela permettra aux cyclistes et piétons de rejoindre la cité André Watine depuis la rue de la Persévérance, en passant par la rue de la Roussellerie. Un trajet que les habitués des balades dans la campagne herseautoise connaissent déjà, mais dont le chemin est souvent boueux et pas praticable à vélo. « La première partie de cette piste bi-bandes pour piétons et cyclistes est construite de manière à permettre aux agriculteurs d’accéder à leurs champs. À chaque carrefour, on installera des blocs qui permettront aux engins agricoles, qui sont hauts-perchés, de passer au-dessus, mais empêchant aux voitures de l’emprunter. Le premier tronçon est presque terminé. En fonction des intempéries, le chantier devrait être terminé fin janvier, voire au mois de février. Au printemps prochain, les deux tiers restants seront aménagés. »