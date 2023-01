Le premier casino resort de Belgique a été inauguré ce vendredi à Namur (photos)

Le Circus Casino Resort de Namur a été inauguré ce vendredi. Le casino appartient depuis 2004 à Ardent Group, qui l’a rénové et transformé en un complexe moderne dédié aux loisirs et au divertissement. « Le Circus Casino Resort de Namur vous promet de vivre une expérience unique », explique Emmanuel Mewissen, grand patron d’Ardent. « Nous offrons aux visiteurs une véritable expérience resort: en marge de leur visite au casino, ils peuvent se détendre dans le centre de bien-être, prendre un repas au restaurant, assister à un spectacle ou un concert et puis passer la nuit dans l’hôtel quatre étoiles. » Le nouveau complexe de casino a nécessité à un investissement de plus de 23 millions d’euros.

Le Circus Casino Resort, situé au pied de la citadelle de Namur en bord de Meuse, comprend cinq entités : un casino, un hôtel quatre étoiles, un restaurant, un centre de bien-être et des espaces pour les conférences et les évènements. Le Circus Casino Resort est le premier du genre en Belgique. « Quand on se rend dans un casino à l’étranger, on pénètre dans une ambiance très animée, qui fait souvent défaut dans les casinos belges. Le casino de Namur est réputé pour être le meilleur du pays. Notre ambition était alors, dès le début, d’y insuffler plus de vie. D’ailleurs, le resort est une formule qui plaît de plus en plus à travers le monde. Il était donc clair pour moi que nous devions jouer cette carte à Namur. »

Le casino de Namur, appelé jadis le Kursaal, a été inauguré en 1914. Il avait été dessiné par le célèbre architecte Georges Hobe. Après qu’un incendie en eut détruit une partie en 1980, le bâtiment avait été modifié une première fois.

Les travaux du complexe actuel ont pris plus de deux ans et tant l’extérieur que l’intérieur ont été transformés. Les modifications les plus visibles sont les grandes baies vitrées et les nombreuses terrasses, offrant une belle vue sur la Meuse. Le casino, autrefois très sombre, est dorénavant un lieu lumineux et attrayant. L’entrée et le hall d’accueil ont été rénovés, auxquels ont été ajoutés un nouveau restaurant bistronomique ainsi qu’un centre de bien-être neuf. Le complexe dispose, en outre, de plusieurs salles et espaces polyvalents pouvant accueillir toutes sortes d’événements (réunions, mariages, concerts…). 30 emplois créés Cette transformation a permis de créer 30 emplois, portant à près de 180 le nombre d’employés du resort. Le Circus Casino Resort indique travailler avec des fournisseurs locaux uniquement, tant pour le restaurant que pour l’hôtel ou le centre de bien-être. De plus, il s’agit d’un nouveau lieu touristique en plein cœur de la Wallonie, le casino attirant quelque 200.000 visiteurs chaque année. Le nouveau concept devrait booster ce nombre de visiteurs et l’amener à 250.000.