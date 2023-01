Le calvaire pour Calogero (21 ans) d’Oupeye et sa fiancée: ils sont restés bloqués dans un avion Ryanair au sol durant plus de 4 heures «sans boire ni manger»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Calogero Gallo, 21 ans et originaire d’Oupeye, nous contacte depuis l’aéroport de Maastricht. Ce jeudi, il devait décoller à 20h15 via Ryanair pour Alicante, accompagné de sa fiancée (18 ans) et la petite sœur de cette dernière (14 ans).

Leur objectif : arriver par surprise sur place et y rejoindre le grand-père et le reste de sa famille pour fêter son anniversaire.

Des festivités auxquelles finalement, à leur grand désespoir, ils n’ont pas pu assister…