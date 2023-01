Prudence: une arnaque est envoyée par mail en se faisant passer pour la police de Liège et son ancien chef de corps

Faites preuve de méfiance ! Depuis quelques jours, il revient aux oreilles de la zone de police de Liège qu’une nouvelle arnaque circule. Il s’agit de mails, envoyés frauduleusement depuis une adresse « police.liege@goov.be », se faisant passer pour une convocation judiciaire, depuis la direction générale de la police de Liège et la direction de protection des mineurs.

Il y est notamment noté que le destinataire de ce courriel fait l’objet de poursuites judiciaires en matières de pédopornographie, de pédophilie, d’exhibitionnisme, de cyberpornographie et de trafic sexuel. Rien que ça. « Pour votre information, vous avez commis l’infraction après avoir été ciblé sur internet (site d’annonce), visualisation de vidéos à caractère pédopornographique, des photos/vidéos dénudées de mineurs ont été enregistrées par notre cybergendarme et constituent les preuves de vos infractions. (…) En cas de non-réponse de votre part, nous nous verrons dans l’obligation de transmettre votre dossier (…) afin d’établir un mandat d’arrêt à votre encontre ensuite transmis à la gendarmerie la plus proche de votre lieu de résidence pour votre arrestation et audition. »

Ce courrier est frauduleux, attention. - ZPLiège

Des indices vraisemblables

« Quelques cas nous ont été rapportés et depuis un peu partout sur le territoire de la ville », précise Benoît Ferrière, du service de communication de la zone. « Nous ne pouvons pas établir une appréciation précise car, si certaines plaintes ou retours nous ont été faits, il y a sans doute tout un tas de personnes qui ne nous ont pas avertis. Mais, clairement, tout cela est faux… Et il faut faire attention car il y a pas mal d’indices qui pourraient s’avérer vraisemblables si on n’est pas très attentif. »

Le mail utilise en effet carrément le nom de l’ancien chef de corps, Christian Beaupère, mais aussi des logos de la zone liégeoise (bien qu’anciens) ou encore l’adresse exacte du commissariat du Longdoz et l’ancien visuel du site internet. « Aux yeux de beaucoup, cela peut suffire. Bien que, si on se montre attentif, on aperçoit vite des fautes et des inepties. Mais attention, la seule adresse habilitée à envoyer des mails se termine toujours par « @police.belgium.eu ». Sinon, nous contactons aussi les personnes directement par téléphone ou par courrier postal. »

La zone précise qu’il est toujours mieux de la prévenir, si vous êtes la cible de ce type de tentative. « Il vaut mieux toujours signaler les faits, afin de pouvoir en avoir la meilleure vision de son étendue, mais aussi augmenter les suites portées à l’enquête. Il est certain que la Computer Crime Unit de la police fédérale va être avertie. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cela arrive. En décembre 2021 déjà, nous avions eu des cas similaires », précise encore Benoît Ferrière.

Soyez donc bien vigilants et ne tombez pas dans le panneau !