La pluie de ces derniers jours: une aubaine pour le barrage de la Gileppe

Ces derniers mois, on a connu des épisodes météorologiques fort secs en Belgique. Et la région verviétoise a été considérablement impactée. Que ce soit au niveau des sols, du niveau des lacs et des barrages de la Gileppe, Eupen, des cultures…

Mais 2023 a commencé d’une manière totalement différente. Il a beaucoup plu ces derniers jours et on devrait encore avoir pas mal de précipitations durant ces dix prochains jours. Le météorologue bien connu Luc Trullemans a affirmé dans nos colonnes que l’on pouvait s’attendra à l’équivalent d’un mois entier de pluie sur cette période. Pas d’inquiétude pour nos barrages, au contraire.